|
برنامج الدور السادس عشر لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم
الجمعة 10 مارس:
الزمالك (مصر) - إينوغو (نيجيريا)
ماميلودي (جنوب إفريقيا) - كامبالا سيتي (أوغندا)
السبت 11 مارس:
يونغ افريكانز (تانزانيا) - زاناكو (زامبيا)
الأهلي (مصر) - بيدفاست ويتس (جنوب إفريقيا)
الترجي الرياضي (تونس) - حورويا (غينيا)
الوداد البيضاوي (المغرب) - نادي مونانا (الغابون)
اتحاد العاصمة ( الجزائر) - كاديوغو (بوركينا فاسو)
الأحد 12 مارس:
أهلي طرابلس (ليبيا) - الفتح الرباطي (المغرب)
فيروفيارو بيرا (الموزمبيق) - باراك يونغ كونترولار (ليبيريا)
تي بي مازمبي (ج.د الكونغو) - كابس يونايتد (زمبابوي)
كوتون سبور (الكامرون) - كنابس سبور (مدغشق)
ليوبار (الكونغو) - سان جورج -إثيوبيا)
ريفرس يونايتد (نيجيريا) - المريخ (السودان)
بور أوتوريتي (غامبيا) - اس فيتا كلوب(ج.د الكونغو)
الهلال (السودان) - بور لويس (موريتانيا)
النجم الساحلي (تونس) - تاندا (كوت ديفوار)
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك