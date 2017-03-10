10 مارس 2017 1 0 djalal
برنامج الدور السادس عشر لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم برنامج الدور السادس عشر لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم
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برنامج الدور السادس عشر لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم

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 الجمعة 10 مارس: 

الزمالك (مصر) - إينوغو (نيجيريا) 

ماميلودي (جنوب إفريقيا) - كامبالا سيتي (أوغندا) 

السبت 11 مارس: 

يونغ افريكانز (تانزانيا) - زاناكو (زامبيا) 

الأهلي (مصر) - بيدفاست ويتس (جنوب إفريقيا)

الترجي الرياضي (تونس) - حورويا (غينيا)

الوداد البيضاوي (المغرب) - نادي مونانا (الغابون)

اتحاد العاصمة ( الجزائر) - كاديوغو (بوركينا فاسو) 

الأحد 12 مارس: 

أهلي طرابلس (ليبيا) - الفتح الرباطي (المغرب)

فيروفيارو بيرا (الموزمبيق) - باراك يونغ كونترولار (ليبيريا)

تي بي مازمبي (ج.د الكونغو) - كابس يونايتد (زمبابوي) 

كوتون سبور (الكامرون) - كنابس سبور (مدغشق) 

ليوبار (الكونغو) - سان جورج -إثيوبيا)

ريفرس يونايتد (نيجيريا) - المريخ (السودان) 

بور أوتوريتي (غامبيا) - اس فيتا كلوب(ج.د الكونغو)

الهلال (السودان) - بور لويس (موريتانيا)

النجم الساحلي (تونس) - تاندا (كوت ديفوار) 

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