بودبوز ينافس على جائزة أحسن لاعب لشهر فيفري في الليغ1

يُنافس الدولي الجزائري في صفوف نادي مونبوليي الفرنسي، رياض بودبوز، على جائزة أحسن لاعب في الدوري الفرنسي لشهر فيفري المنصرم الّتي تمنحها الإتحادية الفرنسية لكرة القدم. واختير بودبوز ضمن قائمة تضم أربعة لاعبين آخرين وهم: ثنائي نادي موناكو، رادمال فالكاو وكيليان مبابي، والإيطالي ماركو فيراتي من نادي باريس سان جرمان، و مامفيس دوباي من أولمبيك ليون. وتألق نجم الخضر، العائد إلى المنافسة بعد غياب لأكثر من شهر بسبب الإصابة، خلال الشهر الماضي بتقديمه 4 تمريرات حاسمة، رافعًا رصيده إلى 6 تمريرات منذ إنطلاق الموسم الجاري. كما سجل بودبوز، الّذي أنهى الموسم الفارط ثالثًا في ترتيب أفضل الممررين، ثمانية أهداف هذا الموسم. وكان وسط الميدان الهجومي صاحب الـ27 عامًا، قد اختير كأفضل لاعب في صفوف مونبوليي لشهر فيفري في الاستفتاء الذي ينظمه النادي صاحب المرتبة الـ13 في البطولة المحلية بعد 28 جولة.