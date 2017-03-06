قائمة ريال مدريد المتنقلة إلى نابولي

رياض محرز يعود للتسجيل أمام هال سيتي

سجل النجم الجزائري رياض محرز هدف ليستر سيتي الثاني أمام هال سيتي، ليثلج صدور الثعالب و يطمئنهم على مستوى نجمهم الأول. وقد تراجع مستوى محرز