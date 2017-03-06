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تعادل المنتخب الوطني للمحلي في المباراة التحضيرية لتصفيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين أمام نصر حسين داي بنتيجة 0-0 اليوم الثلاثاء بالمركز التقني للفاف لسيدي موسى. إقرأ التفاصيل
رياض محرز يعود للتسجيل أمام هال سيتيسجل النجم الجزائري رياض محرز هدف ليستر سيتي الثاني أمام هال سيتي، ليثلج صدور الثعالب و يطمئنهم على مستوى نجمهم الأول. وقد تراجع مستوى محرز
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كرة عربية
ضيع فريق ريال مدريد صدارة الليغا للغريم برشلونة، بعد تعادله الإيجابي على أرضه أمام لاس بالماس بثلاثة أهداف لمثلهم ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني. إقرأ التفاصيل
06 مارس 2017 1 0 خالد
قائمة ريال مدريد المتنقلة إلى نابولي
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