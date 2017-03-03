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أخبار من القسم الوطني
سجل النجم الجزائري رياض محرز هدف ليستر سيتي الثاني أمام هال سيتي، ليثلج صدور الثعالب و يطمئنهم على مستوى نجمهم الأول. وقد تراجع مستوى محرز إقرأ التفاصيل
توفي، صبيحة اليوم الجمعة، أحد أبرز نجوم الكرة الفرنسية ريمون كوبا عن عمر يناهز 85 عاما، حسبما أفادت به وسائل إعلام فرنسية. ويعتبر كوبا أول لاعب إقرأ التفاصيل
قريشي يكشف عن القائمة المعنية بالمشاركة في تربص المحليينكشف المدرب الوطني للمنتخب المحلي توفيق قريشي، عن قائمة 21 لاعبا معنيا بالدخول في التربص التحضيري المقرر ما بين 5-7 مارس الجاري بالمركز التقني بسيدي
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كرة عربية
عاقب الإتحاد الإسباني مدرب فياريال فران إسكريبا على خلفية أحداث مباراة ريال مدريد يوم الأحد الماضي على ملعب دي لاسيراميكا، ضمن الجولة 24 من الليغا إقرأ التفاصيل
تقدم فياريال بإعتذار رسمي لحكام مباراته أمام ريال مدريد بعد الأحداث المثيرة للجدل التي تلت فوز رفقاء المدرب زيدان 3-2 على ملعب دي لاسيراميكا يوم إقرأ التفاصيل
برنامج الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي
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