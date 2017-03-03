برنامج الجولة الـ23 من الدوري الألماني

سجل النجم الجزائري رياض محرز هدف ليستر سيتي الثاني أمام هال سيتي، ليثلج صدور الثعالب و يطمئنهم على مستوى نجمهم الأول. وقد تراجع مستوى محرز إقرأ التفاصيل توفي، صبيحة اليوم الجمعة، أحد أبرز نجوم الكرة الفرنسية ريمون كوبا عن عمر يناهز 85 عاما، حسبما أفادت به وسائل إعلام فرنسية. ويعتبر كوبا أول لاعب إقرأ التفاصيل

قريشي يكشف عن القائمة المعنية بالمشاركة في تربص المحليين كشف المدرب الوطني للمنتخب المحلي توفيق قريشي، عن قائمة 21 لاعبا معنيا بالدخول في التربص التحضيري المقرر ما بين 5-7 مارس الجاري بالمركز التقني بسيدي