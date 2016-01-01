24 فيفري 2017 1 0 djalal
شالكه يتعاقد مع بن طالب لأربعة مواسم شالكه يتعاقد مع بن طالب لأربعة مواسم
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شالكه يتعاقد مع بن طالب لأربعة مواسم

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أعلن نادي شالكه الألماني عن توصله لإتفاق مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد مع لاعب وسط منتخب الجزائري نبيل بن طالب بشكل دائم. حيث قال الحساب الرسمي للفريق الألماني على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " بن طالب وقع على عقد لأربع مواسم حتى2021". ولم يتم الكشف عن التفاصيل المادية لإنتقال اللاعب إلى الأزرق الملكي بشكل دائم، لكن تقارير صحفية ذكرت أن شالكه قد دفع 16 مليون جنيه استرليني، من جانبه تحدث بن طالب مع موقع فريقه: "عندما قدمت إلى شالكه في الصيف كان هدفي هو البقاء هنا أطول وقت ممكن، وإقناع النادي لتواجدي بشكل دائم".

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