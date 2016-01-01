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24 فيفري 2017 1 0 djalal
شالكه يتعاقد مع بن طالب لأربعة مواسم
أعلن نادي شالكه الألماني عن توصله لإتفاق مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد مع لاعب وسط منتخب الجزائري نبيل بن طالب بشكل دائم. حيث قال الحساب الرسمي للفريق الألماني على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " بن طالب وقع على عقد لأربع مواسم حتى2021". ولم يتم الكشف عن التفاصيل المادية لإنتقال اللاعب إلى الأزرق الملكي بشكل دائم، لكن تقارير صحفية ذكرت أن شالكه قد دفع 16 مليون جنيه استرليني، من جانبه تحدث بن طالب مع موقع فريقه: "عندما قدمت إلى شالكه في الصيف كان هدفي هو البقاء هنا أطول وقت ممكن، وإقناع النادي لتواجدي بشكل دائم".
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