رئيس الإتحاد الفرنسي يفتح الباب أمام عودة بن زيمة إلى المنتخب

فتح رئيس الإتحاد الفرنسي نويل لوغريت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، الباب أمام عودة مهاجم ريال مدريد إلى المنتخب الفرنسي بعد غياب دام لأكثر من سنة لأسباب غير رياضية. و قال لوغريت:" لدي تقدير كبير لكريم من الناحية الرياضية لأنه أفضل مهاجم فرنسي في أوروبا". وأضاف:"لا يمكن مناقشة جودة بن زيمة من الناحية الكروية لأكون صريحاً، لكن سير العدالة في البت في قضيته يسير ببطء و رأيي فيه لم يتغير"، وعن إمكانية عودة بن زيمة إلى المنتخب الفرنسي قال لوغريت: "عودة كريم من عدمها لن تكون بقرار مني لأن الأمر يعود إلى المدرب، لكن أعتقد أنه إذا استمر في تقديم نفس الأداء سيعود إلى المنتخب عاجلاً أم آجلا". وكان أخر ظهورلي بن زيمة في أي مباراة مع بقميص الديكة منذ ودية أرمينيا أكتوبر 2015 حيث تم استبعاده بعد ذلك من طرف المدرب ديدييه ديشان على خلفية قضية الإبتزاز بشريط إباحي التي رفعها ضده زميله ماثيو فالبوينا. ماثيو