مدافع إشبيلية يبدي سعادته بإهتمام مدرب السامبا به

أوضح البرازيلي ماريانو فيريرا، ظهير نادي إشبيلية الإسباني، أنّه من "المرضي جدًا" بالنسبة له معرفة أنّه قد يكون له "فرصة للمشاركة مع منتخب السامبا"، الذي يدربه أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، الّذي سيحضر غدًا الأربعاء مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريق الأندلسي ونادي ليستر سيتي الإنجليزي. وأعرب ماريانو ومدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي، خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء، عن سعادتهما بأنّ اللاعب البرازيلي دخل في حسبان الناخب البرازيلي تيتي الّذي تحدث اليوم الثلاثاء، مع مدرب إشبيلية خلال تدريبات الفريق الأندلسي حول إمكانية استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده. وقيّم ماريانو إمكانية انضمامه للمنتخب، ولكنه وضّح: "أنا في غاية التركيز والهدوء، وأفكر في مباراة الغد وفي مواصلة العمل الجيّد ومساعدة زملائي والنادي من أجل الحصول على نتائج طيبة". وتابع ماريانو صاحب 30 عامًا، والذي وصل للفريق الأندلسي الموسم الماضي، 2015-2016، قادمًا من بوردو الفرنسي، أنّ هدفه الحالي هو مواصلة الأداء الجيد مع فريقه، كي "يكون الجميع مسرورين"، سواء هو أو "إشبيلية أو المنتخب". ومن جانبه، عبّر سامباولي عن سعادته بزيارة مدرب بحجم تيتي لتدريبات الفريق، وأكد أنّه تحدث معه حول ماريانو وعن نية مدرب السامبا تقييمه بسبب "الحاجة للاعبين" في نفس المركز الّذي يلعب فيه اللاعب. وأكد سامباولي: "نحن سعداء أن يكون لاعبًا له هذه المسيرة تحت أعين مدرب أحد أفضل المنتخبات في العالم. هذا يشعرنا بالفخر نحن والنادي".