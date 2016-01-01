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أخبار من القسم الوطني
تأهل المنتخب الجزائري للكرة الطائرة أقل من 23 إلى بطولة العالم 2017 بمصر، عقب فوزه على المنتخب الموريسي بنتيجة 3-0اليوم الأربعاء بالقاعة المتعددة الرياضات بالدويرة، إقرأ التفاصيل
البديل غاميرو يقلب الطاولة على خيخون ويقود الأتليتي إلى فوز ساحقتمكن البديل، الفرنسي، كيفن غاميرو، من تسجيل 3 أهداف "هاتريك" ليقود أتلتيكو مدريد لفوز ساحق 4-1 على مضيفه سبورتنغ خيخون اليوم السبت في إطار الجولة
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تمكن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أمس السبت، من تحطيم رقم قياسي، في تاريخ النادي الملكي، من حيث عدد مرّات إقرأ التفاصيل
22 فيفري 2017 1 0 خالد
برنامج هذا الأسبوع من الدوري الأوروبي
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