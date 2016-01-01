فاردي.. الذكريات الجميلة لن تفيدنا في شيء

قال الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، يوم أمس، الثلاثاء، إنّ ناديه بحاجة لنسيان ذكريات العام الماضي، الّذي توّج فيه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والتركيز على تغيير أدائه الهزيل في هذا الموسم بداية بمواجهة نادي إشبيلية الإسباني، اليوم، الأربعاء، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وخسر ليستر 6 مباريات من أصل 8 مواجهات خاضها في كل المسابقات، آخرها الخروج المخزي من كأس الإتحاد الإنجليزي أمام ميلوول، الناشط في دوري الدرجة الثالثة، يوم السبت الماضي. ويبتعد ليستر بفارق نقطة وحيدة ومركز واحد عن خطر السقوط من دوري الأضواء، ولم يحقق أي فوز في الدوري في السنة الجديدة، 2017. وأوضح فاردي، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مضيفه الإسباني، قائلًا: "يجب أن ننسى تمامًا ما حدث العام الماضي. يحتاج كل منّا للعمل بجد. وتعود الأمور لنا عندما تنطلق المباراة". مضيفًا "الوضع صعب. لم تسر الأمور على نحوٍ جيّدٍ هذا العام. ولكن نعرف أنّنا إذا واصلنا بذل قصارى جهدنا فإنّ الأمور ستتغيّر". في حين إعترف من جهة أخرى، رغم أنّ الأمور لم تسر على نحو جيّد بالنسبة لحامل لقب الدوري الإنجليزي على المستوى المحلي، فإنّه قال إنّه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية قد تغيّر موسم النادي. وقال المهاجم الدولي: "إنّها مباراة يمكننا فيها أن ننسى ذلك لليلة واحدة ويحذونا الأمل في تقديم أداءٍ جيّدٍ يمكننا من الإنتفاض والإبتعاد عن منطقة الهبوط".مختتمًا: "لعبنا على نحو أفضل في دوري الأبطال، لكن لسبب ما لم تسر الأمور بنفس الطريقة في الدوري الممتاز. أتمنى تحديد موضع الخلل لنغيّر الحال ولكن بالطبع الأمور ليست بهذه البساطة".