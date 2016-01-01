خلاف بونوتشي مع أليغري يرسله إلى المدرجات

أبعد المدرب ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنادي جوفنتوس الإيطالي، المدافع ليوناردو بونوتشي، عن مباراة فريقه أمام مضيفه بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد دخوله في خلاف معه خلال المباراة الأخيرة للنادي في الدوري المحلي. وقال أليغري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أمس الثلاثاء: "غدًا سيجلس بونوتشي في المدرجات". ورد بونوتشي بشكل غاضب على ملاحظات أليغري خلال فوز اليوفي على باليرمو بنتيجة 4-1، يوم الجمعة الماضي، ويعتقد بأنّه تعرض لغرامة مالية من النادي. موضحًا: "تصرفه لم يكن مقبولًا، إنّه يفهم ما حدث كونه لاعب ذكي ومهم بالنسبة لنا". وشارك بونوتشي يوم الجمعة الماضي في مباراته رقم 300 بقميص جوفنتوس، في سابع موسم له مع الفريق.