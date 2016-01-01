مانشستر سيتي يحقق فوزاً كبيراً على موناكو في مباراة مجنونة

في مباراة هيا الأكثر متعة هذا الموسم، تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز أمام موناكو في ذهاب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-3. وتقدم السيتي عن طريق رحيم ستيرلنغ في الدقيقة 26 قبل أن يقلب موناكو الطاولة على أصحاب الأرض، بتعادل من فالكاو في الدقيقة 32، قبل ان يضيف مبابي الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتفوق موناكو بنتيجة 2-1. وفي الشوط الثاني الذي بدأ بضياع ركلة جزاء لموناكو عن طريق فالكاو، تمكن سيرجيو أغويرو من معادلة النتيجة في الدقيقة 58 ولكن فالكاو سجل هدف موناكو الثالث بطريقة رائعة من أعلى الحارس ويلي كاباييرو في الدقيقة 61. ثم بدأت انتفاضة مانشستر سيتي، لبسجل أغويرو هدف التعادل في الدقيقة 71 قبل أن يضيف جون ستونز الهدف الرابع في الدقيقة 77،وفي لقطة رائعة من أغويرو فضل تمرير الكرة ل‍ليروي ساني ليحرز الهدف الخامس عوضاً عن تسجيل هاتريك بنفسه في الدقيقة 82.