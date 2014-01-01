ليفا ينقد البايرن من الخسارة أمام هيرتا برلين

تمكن بايرن ميونيخ من الرجوع، في المواجهة التي جمعته بمضيفه هيرتا برلين، بتعادل في الوقت الضائع، بهدف لكل نادٍ، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الألماني. أحرز هدف هيرتا برلين، البوسني فيداد إبسفيتش، في الدقيقة الـ21، بينما عدّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ90+6. ورغم هذا التعادل وتضييع نقطتين، يظل بايرن متصدرًا لجدول ترتيب البوندسليغا برصيد 50 نقطة، بينما يحتل برلين المركز الـ6 برصيد 34 نقطة.