تركيا تترشح لإستضافة يورو 2024

كشف يلدريم ديميرورن رئيس الإتحاد التركي لكرة القدم اليوم الأربعاء نية تركيا في الترشح لإستضافة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024. حيث كشف الإتحاد التركي عن عزمه الرسمي تقديم ملفه للمنافسة، وقال ديميرورن:" سنقدم ترشيحنا لإستضافة يورو 2024، وكلنا آمل و ثقة في قدرتنا على تحقيق ذلك، هذه هي المرة الرابعة التي نقوم فيها بتقديم ترشيحنا لإستضافة البطولة"، و أضاف: " تركيا تستحق استضافة هذا الحدث، بالنظر للإستثمارات الكبيرة التي قمنا بها في السنوات الماضية لتطوير كرة القدم في البلاد. كإتحاد وكشعب نعتقد أننا نستحق شرف نيل تنظيم البطولة أكثر من أي وقت مضى". ويذكر أن فترة تقديم الترشيحات لإستضافة يورو 2024 تمتد حتى 3 مارس المقبل، في حين سيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الفائز بشرف تنظيم البطولة في سبتمبر المقبل. وحتى الآن فقط ألمانيا وتركيا من قدما ترشيحهما لإستضافة البطولة القارية.