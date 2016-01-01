أسطورتا الكرة الإنجليزية ينتقدان أداء ميسي أمام باريس

إنتقد ريو فرديناند، وستيفن جيرارد، أسطورتا مانشستر يونايتد، وليفربول، على الترتيب، الأداء الّذي ظهر عليه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أمام باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وتعرض النادي الكتالوني، لهزيمة مذلة برباعية بيضاء، على يد فريق العاصمة الفرنسية، في المباراة التي احتضنها ملعب "حديقة الأمراء" أمس الثلاثاء. وقال فرديناند، في تصريحات إعلامية: "رد فعل ميسي كان فقيرًا. لقد كان سيئًا طوال المباراة. بدا وكأنّه مكتئب ومجرد من الأفكار، لكنّه في النهاية بشر". واتفق جيرارد مع فرديناند، حول انتقاده لميسي، موضحًا: "لم يقدّم أي مجهود، ولم يظهر أي ردة فعل طوال المباراة". وبهذه الخسارة الكبيرة، يحتاج البلوغرانا لمعجزة خلال مواجهة الإياب الّتي سيحتضنها ملعب "الكامب نو" يوم 8 من الشهر المقبل، حيث يتعيّن عليه الفوز بخمسة أهداف نظيفة من أجل بلوغ دور الثمانية.