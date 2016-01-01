13 فيفري 2017 1 0 خالد
تعزيزات أمنية خاصة استعدادًا لمواجهة الريال ونابولي تعزيزات أمنية خاصة استعدادًا لمواجهة الريال ونابولي
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تعزيزات أمنية خاصة استعدادًا لمواجهة الريال ونابولي

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من المنتظر أن يتولى أكثر من ألفي رجل أمن مهمة تأمين مباراة ذهاب الدور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها بعد غدٍ، الأربعاء، بين ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل النادي الملكي، الّتي يُنتظر أن تحظى بحضور أكثر من 4 آلاف مناصر لنادي الجنوب الإيطالي. وتُعد المواجهة الكروية المرتقبة عالية المخاطر، ما دفع السلطات الإسبانية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، حسبما أعلنت حكومة مدريد الّتي تعمل على تسيير هذه الإجراءات، وبهذا الغرض عقد ممثلون عنها إجتماعًا مع النادي الملكي وباقي المؤسسات المعنية. وستعرف المناطق التي تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا بالعاصمة الإسبانية أبرز التعزيز الأمنية. ووضع القائمون على تأمين المباراة في حسبانهم 4257 بطاقة دخول التي حظي بها النادي الإيطالي، والتوقعات بخصوص وصول قرابة ألف مشجع لنابولي إلى مدريد دون بطاقة دخول، مع العلم بأن سعة ملعب سانتياغو برنابيو تبلغ 79 ألف مشجع. وينتظر أن يصل أغلب المشجعين الإيطاليين إلى مدريد عبر رحلات طيران صباح الأربعاء.

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