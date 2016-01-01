رينا يتحدى الريال

أشهر الإسباني بيبي رينا، حارس مرمى نادي نابولي الإيطالي حاليًا، وبرشلونة السابق، تحديه لنادي ريال مدريد، قبل المواجهة الّتي ستجمع الفريقين، بعد غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال رينا، في تصريحات لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لا يمكن أن أخسر هذه المباراة أمام ريال مدريد". وأضاف حارس ليفربول وبايرن ميونيخ السابق: "نابولي سيخوض اللقاء دون أي نوع من العقد، هذا فريق ساري (مدرب نابولي)، مع السرعة والفعالية الّذي يمتلكهما، يستطيع الحصول على نتيجة إيجابية أمام أي منافس". وتابع صاحب الـ34 عامًا: "عليهم أن يؤمنوا بأنفسهم وبفرصهم في تحقيق الفوز، لا يوجد أي داع للخوف، إذا ما خسر نابولي فسيكون أمام حامل اللقب الأوروبي، لا شيء سيحدث". وواصل: "وإذا فاز البارتنوبي، فسيثبتون أنّهم ظاهرة، أتوقع أفضل شكل لهذه المباراة، من حيث اللعب والركض والمعاناة والقتال وتقديم التضحيات من جانب نابولي".