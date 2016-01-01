كافاني: لا تخيفنا مواجهة البارسا.. ونستطيع الوصول إلى اللقب

أكد الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استعداد فريقه لمواجهة نادي برشلونة الإسباني، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا. وقال كافاني، خلال تصريحاته لصحيفة "أس" الإسبانية: "علاقتي مع إيمري جيّدة جدًا، لقد أظهر لي الكثير من الثقة وأقدّر كلّ ما قدمه لي، وشعوره، وحديثه عني". متابعًا: "أتمنى أن نتوّج بلقب دوري الأبطال هذا العام، أنا متفائل ونحن قادرون على ذلك". وعن مواجهة برشلونة، قال موضحًا: "هذه المباراة ستظهر لنا مستوى الفريق، فنحن لدينا المزيد من الخبرة في التفاصيل الصغيرة، والّتي تُساعد على الإنتصار، ونحن نعلم أنّنا سنواجه خصمًا أخرجنا من البطولة مرتين، هم فريق رائع، وعلينا أن نستمتع باللقاء، ولست أنا أو باريس سان جيرمان من يخشى برشلونة". مواصلًا: "الإتصال بسواريز؟ لا أحب المزاح قبل أو أثناء المباريات". وأتم مختتمًا حديثه، بالقول: "أتلتيكو مدريد؟، نعم لقد كان في مرحلة من مسيرتي، ولكن إدارة باريس سان جيرمان لم توافق على رحيلي".