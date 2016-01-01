تراب: نملك ما يمكننا من الوقوف ندًا أمام البارسا

يعتقد الألماني كيفين تراب، حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنّ ناديه يملك كل المقومات اللازمة للعب بندية أمام برشلونة وتحقيق المفاجأة، وذلك خلال مواجهة الفريقين التي يستقبل فيها النادي الباريسي غريمه الكاتالوني في إطار الدور الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا. وقال تراب، صاحب الـ26 عامًا، في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية: "الجميع يقول إنّنا نملك فرصا ضئيلة في هذا الدور، ولكن أرى الأمر من منظور مختلف تماما". مضيفًا: "لقد فازوا بدوري الأبطال بضع مرات، ولديهم الثلاثي الهجومي ميسي ونيمار وسواريز، الّذين يتصدرون عناوين الصحف، ولكنني أرى في كل يوم الإمكانيات، التي يمتلكها فريقنا، ليس علينا أن نختبئ من برشلونة". متابعًا: "أثق بأنّنا سنلعب دورًا مهمًا في هذه النسخة من دوري الأبطال". ويتناوب الحارس الألماني في حراسة مرمى الفريق الفرنسي مع زميله ألفونس أريولا، ولذلك لا تزال هوية الحارس الأساسي في مباراة برشلونة مجهولة.