برنامج مباريات دوري الأبطال لهذا الأسبوع

نشرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة بأفضل 5 لاعبين أفارقة في الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي. وتصدر الدولي الجزائري، نجم الخضر، رياض بودبوز، لاعب وسط إقرأ التفاصيل نشرت مجلة "فرانس فوتبول" قائمتها لأفضل 5 لاعبين أفارقة في الملاعب الأوروبية خلال الأسبوع الحالي من الدوريات الأوروبية، وشهدت القائمة تواجد الثنائي الجزائري، سفيان هني إقرأ التفاصيل

بالفيديو.. سفيان هني يقود أندرلخت لصدارة الدوري البلجيكي يواصل الدولي الجزائري سفيان هني تألقه مع أندرلخت، وذلك بعد تسجيله أول أهداف فريقه في اللقاء الذي جمعه بفريق زولت فاريغيم، اليوم الأحد، والتي انتهت