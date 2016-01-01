أسطورة إفريقية كانت سبب حب كوستا تشيلسي

أوضح الإسباني ذو الأصول البرازيلية دييغو كوستا نجم هجوم نادي تشيلسي الإنجليزي أنّ أول ما جذبه إلى هذا النادي ودفعه لأن يشجعه بقوة وهو فتى صغير كان اللاعب الأسطوري الإيفواري ديديي دروغبا. ومن المعروف أنّ اللاعب الإيفواري المخضرم له تاريخ حافل في تشيلسي، حيث سجل على مدار مسيرته الكروية مع تشيلسي 164 هدفا ليثبت جدارته كأحد أعظم لاعبي النادي على الإطلاق. واعترف الدولي الإسباني كوستا في تصريحات أدلى بها لقناة تشيلسي، بأنّه كان يُتابع مباريات البلوز خصيصًا كي يشاهد دروغبا، مؤكدًا أنّه تعلم منه الكثير بشكل مباشر عندما زامله خلال أول موسم له مع الفريق. وقال كوستا في تصريحاته: "لقد كان دروغبا دائمًا بمثابة قدوة لي في مركز قلب الهجوم، ولذا فإنّني شعرت بسعادة بالغة عندما لعبت بجواره في الفريق كما استفدت منه كثيًرا إلى حد أن مجرد مشاهدته وهو يجري تدريباته كان أمرًا مفيدًا بالنسبة لي".