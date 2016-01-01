|
- الرئيسية
كلمة لا بد منها !
موقع الشباك هو موقع اخباري رياضي رائد برمج بتقنية خاصة وحديثة .
لذلك وجب على القارئ استخدام افضل المتصفحات الحديثة لكي يعمل الموقع بكل خصائصه .
لتصفح أفضل للموقع
تم تجريبه في كل المستعرضات الحديثة .
- الوطني
أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
B
C
أخبار من القسم الوطني
يواصل الدولي الجزائري سفيان هني تألقه مع أندرلخت، وذلك بعد تسجيله أول أهداف فريقه في اللقاء الذي جمعه بفريق زولت فاريغيم، اليوم الأحد، والتي انتهت إقرأ التفاصيل
يواصل وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، سلسلة إنتقاذاته لرئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، مؤكدًا أنّه من حقه مطالبة الفاف، بتوضيحات حول أسباب إقرأ التفاصيل
بونجاح يتجه نحو فقدان لقب الهدّاف لصالح يوسف العربيأضاف المهاجم المغربي يوسف العربي هدفه الـ21 في دوري نجوم قطر خلال تعادل فريقه لخويا المتصدر ضد الريان، حامل اللقب، بنتيجة 1-1، مساء أمس الجمعة،
- الاقسام
كل ما يتعلق باخبار كاس العالم والمجموعة الثامنة
المجموعة الثامنة
كأس العالم
- منتخبات
- روابط مهمة
كامل القوائم في هذا الاطار
كرة عربية
رفض الإتحاد الإسباني لكرة القدم، طلب ديبورتيفو ألافيس بتأجيل مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام سيلتا فيغو المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم. وقد إقرأ التفاصيل
يواجه فريق برشلونة الإسباني، خطر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن نهائي كأس ملك إسبانيا في حال تأهله أمام أتلتيكو مدريد، في إياب نصف النهائي إقرأ التفاصيل
برنامج الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك