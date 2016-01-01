فيليب لام يودع عالم الكرة المستديرة

أعلن المدافع فيليب لام، قائد نادي بايرن ميونيخ الألماني، إعتزاله عالم الكرة المستديرة بعد نهاية الموسم 2016/2017. وسينهي صاحب 33 سنة، مشواره رغم تبقي عام إضافي بعقده مع العملاق البافاري، كما نوه إلى أنه رفض عرضا من النادي لتعيينه كمدير رياضي. وفي تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية قال لام: "أسلوبي يعتمد على أن أعطي كل ما لدي في كل يوم وفي كل حصة تدريبية، وأعتقد أنني أستطيع أن أكمل بهذه الطريقة إلى نهاية الموسم ولكن ليس بعد ذلك.الأمر واضح لي أن علي التوقف". و لعب لام مباراته الـ500 مع بايرن ميونيخ السبت الماضي عندما واجه شالكه. وشهد مشوار لام الكروي الذي استمر 17 عاماً، إنجازات عدة، أبرزها التتويج بكأس العالم مع المنتخب الألماني، ودوري أبطال أوروبا مع البايرن.