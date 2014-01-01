برنامج الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي

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أخبار من القسم الوطني
إختير الهدف المهاجم الجزائري إدريس سعدي لاعب كورتري أمام ستوندارلييغ، الأحسن في الجولة ال25 من البطولة البلجيكية الأولى لكرة القدم. واختارت الجماهير البلجيكية الهدف الثاني إقرأ التفاصيل
عوقب الدولي الجزائري بغداد بونجاح بمباراة واحدة بعد طرده خلال مباراة السد القطري امام الشحانية. وتمكن بونجاح، من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه و رقم 16 إقرأ التفاصيل
إيقاف مناجير لاعبين قام بإبتزاز مدرب إتحاد العاصمةتمكنت مصالح الشرطة، من توقيف شاب إبتز المدرب البلجيكي الحالي لنادي اتحاد العاصمة بول بوت، حسبما أفاد به مصادر قضائي مطلع. وأوضح ذات المصدر، أن الشاب
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كرة عربية
قرر الإتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل لقاء ريال مدريد مع مضيفه سيلتا فيغو الذي كان من المقرر أن يقام يوم الأحد على ملعب بالايدوس ضمن إقرأ التفاصيل
البرنامج الجولة الـ21 من الدوري الإسباني إقرأ التفاصيل
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