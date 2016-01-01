الأتليتي يجد بديلًا لغريزمان في البريميرليغ

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية، أنّ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع ألكسيس سانشيز، نجم نادي أرسنال الإنجليزي، تحسبًا لرحيل أنطونيو غريزمان، عن صفوف الروخي بلانكوس، الصائفة المقبلة. ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإنّ الأتليتي يُراقب وضع سانشيز في أرسنال، حيث يرى في الدولي الشيلي بديلًا لنجمه الفرنسي غريزمان. مضيفة في تقريرها: "أتلتيكو مدريد مستعد لتقديم راتب أسبوعي لسانشيز بقيمة 220 ألف جنيه استرليني من أجل ضمه إلى صفوفه". متابعة: "من المتوقع أن يتقدم أتلتيكو مدريد بعرض يصل إلى 35 مليون جنيه استرليني، لضم صاحب الـ28 ربيعًا، والّذي ينتهي عقده مع الغانرز في صيف 2018". وخاض سانشيز، 29 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في مختلف البطولات، مسجلًا 17 هدفًا وصانعًا 15 آخرين.