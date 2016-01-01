الكامروني فابريس أوندوا ي يكشف سر تصديه لركلة ماني

أكد فابريس أوندوا، حارس مرمى المنتخب الكاميروني، أنّ تصديه لركلة الترجيح الّتي سددها السنغالي ساديو ماني، خلال مباراة الفريقين بكأس أمم إفريقيا في الغابون لم يأت بالمصادفة وإنّما نتيجة دراسة للمنتخب السنغالي على مدار فترة طويلة. وتغلب المنتخب الكاميروني على نظيره السنغالي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، خلال مواجهتهما مساء أمس السبت في ربع نهائي البطولة القارية الحادية والثلاثين. وتصدى أوندوا لركلة الترجيح السنغالية الخامسة الّتي سددها ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي ليصعد بأسود الكاميرون إلى المربع الذهبي من المنافسة. وقال أوندوا: "أعرف المنتخب السنغالي ولاعبيه جيّدًا. درسنا الفريق لفترة طويلة. أعرف أنّ ماني لاعب رائع. كان عليّ الإنتظار. حاولت متابعته ومعرفة المكان الّذي سيسدد فيه الكرة". مضيفًا: "لن أتحدث كثيرًا عن نفسي وإنّما سأهنئ الفريق بأكمله على هذا الفوز الثمين". موضحًا: "نعلم أنّ المنتخب السنغالي يتمتع بإمكانيات رائعة ولكن أظهرنا أنّ لدينا إمكانيات كروية رائعة. نشعر بالسعادة لما قدمناه".