28 جانفي 2017 1 0 djalal
الجزائري بن زية يقود ليل لقهر ليون في عقر داره الجزائري بن زية يقود ليل لقهر ليون في عقر داره
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الجزائري بن زية يقود ليل لقهر ليون في عقر داره

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قاد الجزائري ياسر بن زية، فريقه ليل لفوزاً هاماً أمام أوليمبيك ليون، بهدفين مقابل هدف واحد على أرضية ملعب جيرلاند ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي. و شهدت المباراة تألق ياسين بن زية مسجلاً هدفين لصالح ليل، الأول في الدقيقة 38، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 80، قبل أن يقلص ألكسندر لاكازيت الفارق لصالح ليون في الدقيقة 86. وبذلك يتخط ليل الفترة الصعبة التي مر بها في الجولات الأربع الماضي والتي لم يحقق خلالها أي انتصار، فيما عاد ليون إلى نزواته متلقياً الهزيمة الثانية في الجولات الثلاث الأخيرة، ورفع ليل رصيده إلى النقطة 23 في المركز الثالث عشر، فيما بقي رصيد ليون عند النقطة 37 في المركز الرابع.

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