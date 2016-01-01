صورة.. نجم الريال يساند لاعب هال سيتي بعد إصابته الخطيرة

حرص غاريث بيل، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، على دعم رايان ماسون، لاعب نادي هال سيتي الإنجليزي، وزميله السابق في توتنهام، بعد أن تعرض لإصابة مروعة خلال مباراة النمور وتشيلسي، أمس الأحد. وأصيب ماسون بكسر في الجمجمة بعد أن اصطدام في كرة مشتركة مع غاري كاهيل، مدافع البلوز، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل، قبل أن ينقل سريعًا إلى المستشفى بعدما تلقى العلاج لحوالي عشر دقائق في الملعب خلال الشوط الأول. وقال بيل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "نتمنى لك الشفاء العاجل ماسي، عقولنا معك ومع أسرتك، إبقى قويًا". وأوضح هال سيتي في بيان رسمي: "يستطيع النادي التأكيد على تعرض رايان ماسون لكسر في الجمجمة خلال لقاء تشيلسي". وأضاف: "لقد نقل إلى مستشفى سانت ماري وخضع هناك لجراحة، حالة رايان مستقرة ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى لعدة أيام".