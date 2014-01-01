ألمانيا تقرر رسميا طلب إستضافة يورو 2024

قررت ألمانيا رسمياً تقديم طلب إستضافة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك بعد الموافقة الرسمية من الإتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة. وذكر الإتحاد الألماني في بيان أنه سيقدم طلبا للاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 3 مارس المقبل. وتعد ألمانيا مرشحة لإستضافة البطولة الأوروبية للمرة الثانية، بعد إستضافتها نسخة 1988، ومن المقرر أن تعلن اللجنة التنفيذية ليويفا عن البلد المنظمة ليورو 2024 في سبتمبر2018. وفي أعقاب قضية كأس العالم 2006 بألمانيا، المتعلقة بتحويل مبالغ مالية مثيرة للشبهات إلى الفيفا، طالب الإتحاد الألماني منظمة الشفافية الدولية بمتابعة إجراءات طلب استضافة البطولة الأوروبية، وقال راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني: "استضافة اليورو 2024 ستكون بمثابة منارة لكرة القدم الألمانية ككل"، وأضاف: " سنبذل قصارى الجهد من أجل اقناع يويفا بأننا لدينا أوراق اعتماد قوية لتنظيم بطولة أوروبية أخرى ناجحة". ويقام يورو 2020 في 13 دولة منها ألمانيا، حيث تستضيف ميونيخ ثلاث مباريات في دورالمجموعات ومباراة واحدة في دورالثمانية، بينما تحتضن العاصمة البريطانية لندن مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي.