|
- الرئيسية
كلمة لا بد منها !
موقع الشباك هو موقع اخباري رياضي رائد برمج بتقنية خاصة وحديثة .
لذلك وجب على القارئ استخدام افضل المتصفحات الحديثة لكي يعمل الموقع بكل خصائصه .
لتصفح أفضل للموقع
تم تجريبه في كل المستعرضات الحديثة .
- الوطني
أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
B
C
أخبار من القسم الوطني
نفى نفياً قاطعاً رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، الأنباء المتداولة حول إعتداء بعض أنصار المنتخب الوطني عليه في العاصمة الفرنسية باريس، مبرزا بأن إقرأ التفاصيل
تأهل المنتخب بوركينا فاسو إلى دور ربع نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم، بالغابون، بعد فوزأمام منتخب غينيا بيساو،2-0، ليرافق منتخب الكاميروني التي تعادل سلبياً مع إقرأ التفاصيل
الجزائر تفوز على تونس وتضرب موعدا لإيطاليا في النهائيفاز المنتخب الجزائري للمبارزة إناث على نظيره التونسي في نصف نهائي المرحلة الأولى لكأس العالم 2017 اختصاص الحسام اليوم الأحد بقاعة حرشة حسان، بنتيجة 45-35.
- الاقسام
كل ما يتعلق باخبار كاس العالم والمجموعة الثامنة
المجموعة الثامنة
كأس العالم
- منتخبات
- روابط مهمة
كامل القوائم في هذا الاطار
كرة عربية
سحق فريق برشلونة ضيفه لاس بالماس بخمسة أهداف دون رد على أرضية ملعب كامب نو ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجل خماسية إقرأ التفاصيل
أقال فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بيري جراتاكوس، مدير العلاقات المؤسسية للنادي الكتالوني بعد تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها نجم الفريق الأول، الأرجنتيني ليونيل إقرأ التفاصيل
برنامج الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك