محرز يصف مواجهة تونس بالنهائي

وصف نجم المنتخب الوطني رياض محرز جناح نادي ليستر سيتي الإنجليزي، المباراة الّتي سيلعبها "الخضر'' أمام تونس الخميس بالنهائي، مشددًا على ضرورة الفوز بها بإعتبار أنّه وزملاؤه في وضعية غير مريحة بعد الجولة الأولى من نهائيات كأس أمم إفريقيا الّتي تجري في الغابون. وصرّح محرز لراديو مونتي كارلو قائلًا: "إنّها مباراة محلية، ستكون صعبة للغاية، خاصة أنّ طريقة لعب الفريقين تتشابه إلى أقصى الحدود. يمكنني أن أشبه اللقاء بالنهائي. علينا الفوز به، خاصة وأنّنا لم نسجل إنطلاقة جيّدة في الدورة". وكان محرز قد جنّب الخضرالهزيمة أمام زيمبابوي عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة الـ82، وهو الهدف الشخصي الثاني له في المباراة التي انتهت بهدفين لمثليهما. من جانبه، تكبد المنتخب التونسي الهزيمة في خرجته الأولى أمام السنغال بثنائية نظيفة، ما يعني أن الفريقين الجارين سيبحثان عن الفوز يوم الخميس فوق أرضية ملعب فرانسفيل بداية من الساعة 17:00، لإنعاش حظوظهما في سباق الوصول إلى ربع نهائي المنافسة القارية بعدما قطعت السنغال خطوة مهمة لإفتكاك البطاقة الأولى عن المجموعة الثانية. ونفى محرز، مسجل أول ثنائية في ''كان-2017'' الّتي يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة مؤقتًا، أن تكون له أية طموحات شخصية في هذه الدورة، مؤكدًا بأنّ ما يهمه هو "الإنجاز الجماعي وليس الفردي". واعتبر لاعب ليستر سيتي، المتوج مؤخرًا بالكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2016، بأنّه من الخطأ ترشيح الجزائر أو أي منتخب آخر للظفر باللقب الإفريقي، معترفًا بصعوبة كل المباريات في كأس إفريقيا.