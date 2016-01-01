رونار: دفعنا ثمن تضييعنا للفرص

عبر الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، عن أسفه لخسارة أسود الأطلس، مساء أمس الإثنين، أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف نظيف لحساب كأس إفريقيا 2017 بالغابون، مؤكدًا أنّ فريقه دفع ثمن تضييعه للكثير من الفرص. وقال رونار في المؤتمر الصحفي الّذي أعقب اللقاء: "لعبنا مباراة كبيرة وخلقنا العديد من الفرص للتسجيل ولكن لم نتمكن من ترجمتها إلى أهداف وكان لابد أن ندفع الثمن". وخسر الفريق المغربي أمام المنتخب الكونغولي الّذي أكمل العشر دقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأيسر، في المباراة الّتي جرت بينهما على ملعب أوييم في إطار الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا. وسجل جونيور كبنانغا، هدف "فهود" الكونغو من تسديدة بيسراه مستغلًا كرة مرتدة من القائم بعد عرضية من زميله هيرفي كاجي في الدقيقة الـ55. وأضاف التقني الفرنسي: "الشعب المغربي ينتظر الكثير من المنتخب والجهاز الفني ورغم أنّنا بذلنا أقصى جهد لم نتمكن من إسعاد جماهيرنا، وأعدهم بأننا سنقاتل في المباراتين المقبلتين لنحقق الانتصار ونعوض هذه الكبوة". من جانبه، قال قائد منتخب المغرب مهدي بن عطية: "أشعر بالحزن بعد هذه الخسارة المفاجئة فقد بذلنا أقصى جهد ولعبنا بروح قتالية ولكن لم يشكل هجومنا الخطورة الّتي تؤدي إلى التسجيل". مضيفًا: "رغم أنّنا نشعر بخيبة أمل كبيرة لن نستسلم وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين". وبهذا الفوز، تمكن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، من تصدر المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخبي طوغو وكوت ديفوار، اللذين إكتفيا بالتعادل السلبي في مواجهتهما الأولى أمس الإثنين أيضًا.

ملخص مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية