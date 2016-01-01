مدرب الغابون يرفض الأعذار

أكد الإسباني خوسي أنطونيو كاماتشو، المدير الفني للمنتخب الغابوني، أنّ الفترة القصيرة الّتي قضاها مع الفريق، وضعف فترة الإعداد لا يجب أن تكون مبررًا وراء أي كبوة يتعرض لها الفريق في بطولة كأس أمم إفريقيا في طبعتها الـ31 والّتي تنطلق اليوم، السبت. ويستهل المنتخب الغابوني مسيرته في البطولة اليوم، بلقاء منتخب غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية للبطولة بالعاصمة ليبروفيل. وأكد كاماتشو أنّ الجماهير لن تقبل من فريقه سوى الفوز بالمباراة الإفتتاحية بغض النظر عن الإعداد المتواضع للفريق قبل البطولة. وأوضح كاماتشو، في المؤتمر الصحفي أمس، الجمعة، قبل مباراة الغد، أنّ المباراة الأولى في البطولات الكبيرة تكون أصعب مباراة، ولكن فريقه سيخوض اللقاء بهدف واحد فقط وهو الفوز باللقاء. وقال كاماتشو: "خلال هذه البطولات، تكون المباراة الأولى هي الأصعب بسبب الأجواء المحيطة بها. منتخب غينيا بيساو ليس لديه ما يخسره ولكن أمامه الكثير ليكسبه. يجب أن ندرك تمامًا أنّ المنافس سيحاول وضع الصعاب والعراقيل أمامنا منذ الدقيقة الأولى في المباراة، وعلينا أن نواجه هذا بكل حزم لمنع المنافس من مفاجأتنا". وأكد كاماتشو: "إذا نجح المنافس في تفجير مفاجأة، سيكون هذا لأنّه الأفضل في الملعب غدًا، وليس بسبب الإعداد قبل بداية البطولة. علينا ألّا نحاول الإختفاء خلف الإعداد". كان كاماتشو تولى تدريب الفريق قبل 6 أسابيع فقط، لكنه يرفض اللجوء لهذا من أجل تبرير أي سلبيات في أداء الفريق. وقال كاماتشو إنّها المرة الأولى الّتي يخوض فيها البطولة الإفريقية، لكن خبرته الهائلة السابقة كلاعب ثم كمدرب ستساعده كثيرًا في التعامل مع هذه البطولة، لاسيما وأنّه يراها مشابهة لبطولات كأس أمم أوروبا وبطولة كأس العالم.