بيكي نسخة من مورينيو

وجهت صحيفة "ماركا" الإسبانية، انتقادات لاذعة لجيرارد بيكي، مدافع فريق برشلونة، بعد هجومه العنيف والمتكرر على التحكيم، هذا الموسم خاصة بعد آخر مبارتين للنادي الكتالوني أمام أتلتيك بيلباو وفياريال. وقالت الصحيفة: "إذا كان هناك لاعبًا تسلط عليه كل الأضواء، فهو المدافع الدولي الإسباني، جيرارد بيكي لاعب برشلونة". مضيفة: "المدافع الّذي يطمح إلى أن يكون رئيسًا لبرشلونة، يهاجم التحكيم ويتهمه بمجاملة ريال مدريد، ويعتقد أنّ ذلك سيأتي بثماره، ولكنها استراتيجية قديمة جدًا، بيكي لم يخترع أي شيء جديد في كرة القدم". متابعة: "لقد سبقه جوزي مورينيو في فعل ذلك عندما تولى تدريب ريال مدريد، حيث بدأ حملة وحشية وقاسية ضد الحكام، وقبل كل شيء سلط الأضواء على الأخطاء الّتي كانت تصب في مصلحة فريق بيب عوارديولا في هذا التوقيت". مواصلة: "بيكي بدأ يشكو من الحكام ولكنه ينسى أنّه لم يتوقف عن قول عبارة يجب إحترام الحكام، وذلك عندما كان يستفيد من الأخطاء التحكيمية على مدار السنوات الماضية". مختتمة: "كان من الأوْلى أن يتحدث بيكي عن مشاكل فريقه ومستوى اللعب والصعود والهبوط في تشكيلة برشلونة بدلًا من التطرق للتحكيم، ولكن عندما يصل الأمر لانتقاد برشلونة يكون جيرارد أكثر صمتًا، لقد أصبح نسخة من مورينيو".