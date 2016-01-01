برنامج ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية

وقع الدولي الجزائري السابق عامر بوعزة في صفوف النجم الساحلي التونسي، قادما من فريق راد ستار الفرنسي اليوم الخميس. وحل بوعزة بتونس لإتمام اجراءات إلتحاقه إقرأ التفاصيل أوقعت قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2019 لكرة القدم المقررة بالغابون، المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات طوغو والبنين وغامبيا، حسب القرعة التى جرت اليوم إقرأ التفاصيل

تايدر يتعرض لإصابة و يضيع رسمياً الكان تلقى المنتخب الوطني الجزائري، صدمة كبيرة، بعد تعرض وسط الميدان سفير تايدر للإصابة، يوم الأربعاء في أخر حصة تدريبية للخضر بالمركز التقني بسيدي موسى، قبيل