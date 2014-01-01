آرسنال و ليستر سيتي يتأهلان للدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي

قاد أوليفييه جيرو آرسنال للفوز 2-1 على بريستون نورث إند والتأهل إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت. و كان بريستون سباقاً للتهديف عن طريق كالوم روبنسون في الشوط الأول، و عاد أرسنال من جديد في الشوط الثاني حيث عدل النتيجة عن طريق آرون رامسي، قبل ان يضيف الهدف الثاني عن طريق جيرو في الدقيقة89. بدأ أحمد موسى أخيرًا في إثبات أنه صفقة ناجحة لليستر سيتي إذ احتاج 5 دقائق فقط ليسجل هدفي الفوز 2-1 على إيفرتون. ليحقق ليستر سيتي أول فوز له خارج ملعبه في كل المسابقات هذا الموسم.