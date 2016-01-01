نادي صيني يقدّم عرضًا مغريًا لحسم صفقة بيبي

ذكرت تقارير صحفية أنّ نادي هيبي شينا فورتون الصيني، رفع عرضه لكليبر بيبي، مدافع ريال مدريد الإسباني، عقب انتهاء عقده مع الفريق الملكي في جوان المقبل. وفشل ريال مدريد في التوصل إلى إتفاق مع بيبي من أجل تجديد تعاقده الّذي ينتهي الصيف المقبل؛ بسبب الإختلاف حول مدة التعاقد. ويحق للدولي البرتغالي التفاوض مع أيّ نادي بحرية تامة الآن، للإنضمام إليه في شهر جويلية المقبل. وأبدى نادي هيبي إستعداده لرفع عرضه من 10 إلى 15 مليون أورو (ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه في الريال) كراتب سنوي في الموسم الواحد للبالغ من العمر 33 عامًا. وعلى الرغم من أنّ العرض الصيني مغري جدًا، إلّا أنّ الإختيار الأول لبيبي هو البقاء في صفوف ريال مدريد والإعتزال في صفوفه، لكن العرض المقدّم من هيبي الصيني يستحق من بيبي أن يعيد التفكير في الأمر.