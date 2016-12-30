غوارديولا يدخل في الصراع من أجل ضم نجم الريال

إنضم مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى قائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات إيسكو ألاركون صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل. ويتصارع الثلاثي الإيطالي جوفنتوس وميلان والإنتر، للحصول على خدمات اللاعب الإسباني الشاب الّذي يُعاني من تجاهل مدربه في النادي الملكي زين الدين زيدان. ووفقًا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإنّ بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي يسعى لإقناع صاحب الـ24 عامًا بالإنضمام إلى ملعب الإتحاد مثلما أقنع غابرييل خيسوس رغم اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بضمه. مضيفة: "مانشستر سيتي حاول التعاقد مع إيسكو عندما كان بيليغريني مدربًا للفريق الإنجليزي إلّا أنّه فضل البقاء في سانتياغو برنابيو، ولكن هذا الأمر قد يتغيّر في الصيف المقبل". مواصلة: "عقد إيسكو سينتهي في صيف 2018، وإن لم يجدد تعاقده، سيضطر ريال مدريد لبيعه في الصيف المقبل حتى لا يرحل مجانًا".