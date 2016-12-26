صفقة تبادلية تضخمة بين الريال وتشيلسي

كدت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الإثنين، أن ناديي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، متصدرا الدوريين المحليين، يستعدان لعقد صفقة تبادلية ضخمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أنّ الناديين يخططان لانتقال الكولومبي خاميس رودريغيز، للنادي اللندني، مقابل انتقال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، للنادي الملكي الإسباني. وأشارت الصحيفة، إلى أنّ رودريغيز، صاحب الـ25 عامًا، يسعى للرحيل عن النادي الملكي، بعدما بات خارج مخططات المدرب زين الدين زيدان، والانتقال لنادٍ يضمن له المشاركة بصفة أساسية. ولفتت إلى أنّ "الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب البلوز، يرغب في ضم صانع الألعاب الكولومبي، لكنه مجبرعلى التنازل عن حارسه البلجيكي صاحب الـ24 عامًا". مؤكدة "هذا الأمر، يلقى قبولًا من النادي الملكي، الّذي يرغب في استقدام حارس متميّز، خاصة وأنّه فشل في ضمّ الإسباني ديفيد دي خيا، ليكون بديلًا لحارس الفريق السابق إيكر كاسياس، الّذي انتقل لبورتو البرتغالي. وأشارت الصحيفة، إلى أنّ "ريال مدريد قد يوافق على الصفقة التبادلية في الميركاتو الصيفي المقبل".