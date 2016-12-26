البي أس جي يضاعف عرضه من أجل ضم كوتينيو

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن سعي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإنّ إدارة البي أس جي، تجهز عرضًا ماليًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، للظفر بخدمات نجم الريدز. وحاول نادي العاصمة، التعاقد مع كوتينيو الصيف الماضي مقابل 22 مليون أورو، ولكن إدارة ليفربول رفضت، ليعود أبناء العاصمة من جديد بعرض مغر ومضاعف لقيمة العرض السابق، من أجل حسم الصفقة. ودخل نادي العاصمة الفرنسية الصراع مبكرًا، مع برشلونة وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي، حيث أبدت هذه الأندية رغبتها في التعاقد مع اللاعب، ولكن في الصيف المقبل. ويُعاني كوتينيو من إصابة في الكاحل، تعرض لها في نوفمبر الماضي خلال مواجهة سندرلاند، ويغيب عن صفوف النادي منذ ذلك الحين، وقد لا يلحق بنسبة كبيرة مواجهة مانشستر سيتي بنهاية ديسمبر الجاري. وانضم كوتينيو لصفوف ليفربول منذ 4 أعوام، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني فقط.