الخليفي لا ينفي إمكانية تجاوز البارسا ويفتح باب الرحيل أمام خيسي

عبّر رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي عن تفاؤله بخصوص مستقبل فريقه، حيث أكّد أنّ اللاعبين مصممون على تغيير الوضع في الدوري الفرنسي واستعادة الصدارة، قبل أن يفتح الباب أمام رحيل اللاعب الإسباني "خيسي رودريغيز" في الميركاتو الشتوي المقبل. ويُعاني باريس من عدم انتظام نتائجه في الليغ 1، إذ أنّه يحتل المركز الثالث بـ39 نقطة على بعد 5 نقاط من المتصدر نيس، لكنه أمر لا يُقلق الخليفي الّذي يرى فريقه قادرًا أكثر من أي وقت مضى على الفوز باللقب. وفي تصريح لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قال الخليفي: "أعتقد أنّنا سنكون أبطالًا لفرنسا مجددًا. لقد رأيت إصرارًا كبيرًا في أعين اللاعبين بعد الفوز بخماسية نظيفة أمام لوريان، كما أنّني متفائل جدًا بخصوص دوري أبطال أوروبا. تخطي البارسا لن يكون سهلًا، لكن كل الإحتمالات واردة ونملك كل حظوظنا". وعن وضع خيسي الّذي يملك عرضًا من لاس بالماس الإسباني: "كل لاعبي باريس سان جيرمان يدعمون أوناي إيمري. تحدثت مع إيمري عن مستقبل خيسي، وعندما يقوم شخص ما بخطأ، من الجيّد أن يعترف به، والباب غير مغلق أمام خيسي من أجل الرحيل".