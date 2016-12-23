ميلان يتوج بي كأس سوبر إيطاليا بعد 5 سنوات

توج فريق ميلان بي كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على جوفنتوس بالضربات الترجيح في المباراة التي احتضنها ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، و إنتهت بالتعادل الإيجابي بـ1-1، قبل ان يلجأ الفريقين لضربات الحظ و التي إبتسمت لفريق ميلان 5-4. وكان جوفنتوس سباقاً للتسجيل عن طريق جورجيو كيليني في الدقيقة 18 ، و جاء الرد من ميلان عن طريق جياكومو بونافنتورا في الدقيقة 38. وبهذا الفوز حقق ميلان كأس السوبر الإيطالي للمرة السابعة في تاريخه ويعادل جوفنتوس كأكثر فريق تتويجاً باللقب الذي يعتبر الأول لميلان منذ 2011.