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21 ديسمبر 2016 1 0 خالد
راكتيتش يدخل دائرة إهتمامات مورينيو
دخل الكرواتي إيفان راكتيتش وسط ميدان نادي برشلونة الإسباني دائرة اهتمامات البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فترة الإنتقالات المقبلة، حيث تواجد بين العديد من الأسماء الّتي تخيرها المدرب البرتغالي للتعاقد معها. هذا وقد انضم النجم الكرواتي للقائمة إثر ندرة مشاركاته رفقة برشلونة وتهميش دوره خلال الفترة الماضية مما فتح الباب للحديث حول رحيله عن البلوغرانا .. فهل يكون اليونايتد وجهته أولى؟
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