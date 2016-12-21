ليكنز ينفي ما يتداوله الإعلام ويوضح حظوظ الخضر في الكان

نفى مدرب البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب الوطني، ما تداولته وسائل الإعلام بخصوص تأكيده على عدم امتلاك الخضر أي حظوظ في بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون. وقال ليكنز في تصريحات تليفزيونية، إن قائمة الخضر ستعرف وجود بعض الأسماء المحلية، مضيفًا: "لم نفصل بعد في القائمة النهائية التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا، ومن المحتمل أن تضم أسماء محلية". وأضاف البلجيكي بأنه لم يقلل من حظوظ الخضر في منافسة كأس أمم إفريقيا، قائلًا: "بعض وسائل الإعلام نقلت كلامًا خاطئًا عنّي، لأنّني لم أقل إنّ حظوظ الجزائر ضئيلة في التتويج باللقب الإفريقي". وتأسف ليكنز لإصابة رياض بودبوز والّذي سيغيب رسميًا عن النخبة الوطنية في الغابون. فيما أثنى على ما قدمه رياض محرز مع ناديه ليستر سيتي وأيضًا تتويجه بلقب أحسن لاعب في إفريقيا.