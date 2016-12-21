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أخبار من القسم الوطني
أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم،يوم الحميس لقناة النهار، إلتحاق المدافع الدولي السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم، مجيد بوقرة، رسمياً بالطاقم الفني الخضر المتنقل إلى إقرأ التفاصيل
تفاجأ مدرب المنتخب الجزائري جورج لينكس من إستدعاء لاعب الشباب السعودي جمال بن العمري للمشاركة في كأس افريقيا 2017 الغابون. وحسب موقع ستاد نيوز، فإن إقرأ التفاصيل
ليكنس يستدعي جمال بن العمري لتربص الخضر القادمأرسلت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، دعوة إلى مدافع فريق شباب السعودي، جمال بن العمري، لإلتحاق بتربص الخضر قبل نهائيات كأس أمم افريقيا 2017. وقال بيان
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نشر الدولي الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، صورة ليده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوشم جديد أثار العديد من التكهنات من متابعيه. ووضع راموس إقرأ التفاصيل
تمكن نادي برشلونة من استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني، بعد ثلاثة تعادلات، بفوزه على مضيفه أوساسونا بنتيجة 3-0، اليوم السبت، على ملعب "أل سادار" إقرأ التفاصيل
بالفيديو: جولة في معرض الصحف الرياضية ليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016
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