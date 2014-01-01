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أخبار من القسم الوطني
وضع برونو جينيزيو مدرب فريق ليون الفرنسي، الدولي الجزائري رشيد غزال خارج قائمة المباراة التي ستجمع فريقه ضد بوردو، اضطر جينيزيو للخضوع إلى الأمر الواقع إقرأ التفاصيل
يقدم الجزائري ادريس سعدي، مهاجم كورتري البلجيكي أداء مميز هذا الموسم جعله محط أنظار العديد من الأندية القوية في بلجيكا إضافة إلى أندية أخرى في إقرأ التفاصيل
تعيين الحكم مقران قوراري للقاء "مالي-زامبيا"عينت الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم، الحكم المساعد مقران قوراري، لإدارة مباراة التي ستجمع منتخبي مالي و زامبيا، المقررة يوم الأربعاء لكأس إفريقيا للأمم-2017 "أقل20 عاما"
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كرة عربية
حسم إشبيلية ديربي الأندلس ضد مضيفه ريال بيتيس لصالحه، بعد فوزه بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب بينتو فيامارين ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني. إقرأ التفاصيل
تحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لوسائل الإعلام، قبل المواجهة المرتقبة غدًا الأحد، أمام برشلونة على ملعب فسينتي كالديرون، في إطار إقرأ التفاصيل
عناوين رياضية.. 12 نهائيًا تنتظر شبيبة القبائل في المنافس القارية
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