أصدر جهاز مصري يدعى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بيانًا له، أعلن خلاله إحالة الكاميروني عيسى حياتو رئيس الإتحادية الإفريقية لكرة القدم "كاف" على النيابة العامة لمخالفته المادة "8" من قانون حماية المنافسة. وأكد البيان أنّ "الكاف" أساءت إستخدام أحقيتها في منح حقوق البث المتعلقة ببطولات القارة السمراء، ومن بينها كأس أمم إفريقيا، ومنحتها لشركة وحيدة وهي "لاغاردير سبور" الفرنسية حتى عام 2028، دون طرحها للمزايدة العلنية بين الشركات وللمرة الثانية بعد أن باع الحقوق لنفس الشركة في الفترة بين 2008 إلى 2016. وأكد البيان أنّ "كاف" تجاهلت عدة مرات المطالب بطرح بيع حقوق بث بطولات في مزاد علني، مطالبًا الإتحادية بإلغاء التعاقد مع الشركة الفرنسية بسبب آثار هذا التعاقد على المنافسة الإعلامية بين القنوات الفضائية، معترفًا بحق القناة الحاصلة على حقوق البث في إذاعة لقاءات بطولة أمم إفريقيا بسبب ضيق الوقت. وأعلن البيان أنّ المفوضية الأوروبية وأجهزة المنافسة الأوروبية قررت إتخاذ إجراءات مماثلة ضد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم وبعض الإتحادات المحلية للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وأنّ الجهاز المصري يستهدي بالتجربة الأوروبية فى هذا الصدد لثبوت فاعليتها. ويشدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية على أنّ الكاف تخضع لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقًا للمادة الثانية من الإتفاقية المقرر بين الحكومة المصرية والإتحادية، وكون مقرها على الأراضي المصرية فهي خاضعة للدستور المصري.