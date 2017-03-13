الفاف تتراجع عن تأجيل الجمعية العامة الانتخابية

قامت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بسحب بيان تأجيل الجمعية العامة الإنتخابية وتمديد فترة إستلام ملفات الترشيحات الذي انبثق اليوم عن إجتماع المكتب التنفيذي للفاف.

وكانت صبيحة اليوم لجنة الترشيحات التابعة للفاف قرر فتح باب ترشيحات مجددًا وتأجيل الجمعية الإنتخابية، وهما القراران اللذين نشرا في بيان مفصل على الموقع الرسمي للإتحادية، غير أنّ البيان حُذف من على الموقع، في حين لم تحذف الفاف البيان السابق القاضي بعقد الجمعية الإنتخابية يوم 20 مارس الحالي.

وجاء قرار عدم التأجيل بعد تدخل وزارة الشباب والرياضة التي رفضت الخروقات القانونية المسجلة في مناورة لجنة الترشيحات. بينما يتوجه خير الدين زطشي ليتولى منصب الرئيس المقبل للإتحادية الجزائرية لكرة القدم كما انفردنا به سابقا.