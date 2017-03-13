نادي تركي يدخل السباق من أجل ضم غزال

دخل نادي غالاطا ساراي التركي، السباق مع الناديين الإنجليزيين أرسنال وإيفرتون، من أجل الظفر بخدمات نجم المنتخب الوطني، الصاعد، رشيد غزال، لاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي. وذكر موقع "توركيش فوتبول"، بأنّ إدارة نادي العاصمة التركية، شرعت في محادثاتها مع وكيل أعمال اللاعب رشيد غزال، لإقناعه بالإنضمام إلى صفوفهم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. وينتهي عقد لاعب المنتخب الوطني، خلال الصيف المقبل، مما دفع إدارة النادي التركي إلى السعي بكل قوة لضمه، عن طريق مديرها الإداري إيغور تيودور، الّذي يرى في ضم غزال أولوية قصوى تحسبًا للموسم المقبل. وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنّ ناديي أرسنال وإيفرتون يحرصان على التعاقد مع غزال، حيث أكدت الصحيفة أنّ إيفرتون عرض 12 مليون أورو على اللاعب صاحب الـ24 عامًا.