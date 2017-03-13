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قال رئيس لجنة الترشيحات الخاصة بإنتخاب رئاسة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، علي باعمر، اليوم الثلاثاء، إن قرارات اللجنة قانونية، مؤكدًا أنه لن يعود إلى إقرأ التفاصيل
هدد رؤساء الأندية الوطنية، اليوم الثلاثاء، بمقاطعة الرابطة الوطنية المحترفة في حال عدم تغيير تركيبة المكتب التنفيذي المقترحة من قبل المرشح لتولي منصب رئيس الإتحادية إقرأ التفاصيل
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نشرالإسباني فرناندو توريس مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الناشط في الدوري الإسباني، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، طمأن من خلالها متابعيه ومحبيه إقرأ التفاصيل
13 مارس 2017 1 0 خالد
الرئيسية | الفريق الوطني | فيديو.. هذه هي آراء الشارع الجزائري حول ترشح زطشي لخلافة روراوة
فيديو.. هذه هي آراء الشارع الجزائري حول ترشح زطشي لخلافة روراوة
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